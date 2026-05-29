Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи

Онкомаркеры не являются универсальным способом обнаружения рака

Рак может долго не давать выраженных симптомов, а может заявить о себе изменениями, которые человек принимает за усталость, возраст или последствие стресса. Именно поэтому врачи разделяют два понятия: скрининг и диагностику.

Скрининг проводят людям без жалоб, чтобы обнаружить некоторые виды опухолей или предраковые изменения до появления симптомов. Диагностика нужна тогда, когда у человека уже появились настораживающие признаки либо врач заметил отклонения во время осмотра. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), раннее выявление заболевания повышает шансы на успешное лечение. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Можно ли выявить рак по обычному анализу крови

Общий или биохимический анализ крови может показать изменения в организме: анемию, признаки воспаления, нарушения работы печени или других органов. Однако по одному такому исследованию нельзя поставить диагноз «рак» или надежно исключить заболевание.

Не являются универсальным способом поиска опухоли и онкомаркеры. Некоторые из них используют при обследовании пациентов из групп риска, для уточнения диагноза или наблюдения за уже выявленной болезнью. Но повышение показателя может быть связано не только с онкологией, а нормальный результат не гарантирует отсутствия опухоли.

Окончательный диагноз во многих случаях устанавливают после исследования образца клеток или ткани — биопсии. Дополнительно врачу могут понадобиться ультразвуковое исследование, маммография, компьютерная или магнитно-резонансная томография, эндоскопия и другие методы в зависимости от предполагаемой локализации опухоли.

Рак молочной железы: маммография и обследование уплотнений

Для женщин без жалоб основным методом скрининга рака молочной железы остается маммография. В рамках российской диспансеризации женщинам от 40 до 75 лет ее проводят один раз в два года: исследуют обе молочные железы в двух проекциях.

Однако ждать очередного планового обследования не стоит, если в груди появилось уплотнение, изменились форма железы или соска, возникли выделения, втяжение кожи или непривычная болезненность.

В таких случаях врач может назначить маммографию вне графика, ультразвуковое исследование и при необходимости биопсию подозрительного участка.

ВОЗ указывает, что раннее выявление рака молочной железы включает как маммографический скрининг у женщин без признаков заболевания, так и своевременное обращение при появлении изменений в груди.

Рак шейки матки: мазок помогает найти изменения до опухолиэ

Рак шейки матки относится к заболеваниям, которые можно обнаружить еще на стадии предраковых изменений. В России женщинам от 18 до 64 лет в рамках диспансеризации предусмотрено цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в три года. Кроме того, осмотр акушером-гинекологом или фельдшером проводится ежегодно с 18 лет.

Цитология позволяет обнаружить измененные клетки до развития выраженной опухоли. По показаниям врач может назначить дополнительные исследования, включая тестирование на вирус папилломы человека, кольпоскопию и биопсию.

Незамедлительно обратиться к врачу необходимо при кровянистых выделениях между менструациями, после полового контакта или после наступления менопаузы, а также при необычных выделениях и длительной боли в области таза. Такие признаки не всегда говорят об онкологии, но требуют обследования.

Рак кишечника: анализ кала и колоноскопия

Опухоли толстой и прямой кишки на ранних стадиях могут не беспокоить человека. При этом одним из первых признаков заболевания иногда становится небольшое количество крови в кишечнике, незаметное невооруженным глазом.

Для скрининга колоректального рака в России используют исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом. Людям от 40 до 64 лет его проводят один раз в два года, а от 65 до 75 лет — ежегодно.

Если анализ показывает отклонения, пациенту могут назначить консультацию хирурга или колопроктолога и эндоскопическое обследование кишечника. Колоноскопия позволяет врачу осмотреть слизистую оболочку, обнаружить опухоль или полипы и при необходимости взять материал для исследования.

Поводом обратиться к врачу вне плановой диспансеризации должны стать кровь в стуле, стойкое изменение привычного стула, боли в животе, необъяснимая потеря веса, выраженная слабость или железодефицитная анемия.

Рак желудка и пищевода: когда нужна гастроскопия

В рамках российской диспансеризации в возрасте 45 лет предусмотрена эзофагогастродуоденоскопия — обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа.

Если во время процедуры врач видит подозрительный участок, он может взять образец ткани для биопсии. Именно исследование материала под микроскопом позволяет подтвердить или исключить наличие злокачественных клеток.

Обследование может понадобиться и вне диспансеризации, если человека беспокоят затрудненное глотание, постоянная боль или дискомфорт в верхней части живота, быстрое насыщение, рвота, необъяснимое похудение либо признаки кровотечения.

Рак предстательной железы: что показывает анализ на ПСА

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет в рамках диспансеризации проводят исследование крови на простат-специфический антиген (ПСА). Повышение этого показателя может стать основанием для дальнейшего обследования.

При этом высокий уровень ПСА не означает, что у мужчины обязательно есть рак. Показатель может изменяться и при других заболеваниях предстательной железы. Поэтому результат должен оценивать врач, который при необходимости назначит дополнительные исследования.

Обратиться к специалисту необходимо при затрудненном или учащенном мочеиспускании, появлении крови в моче, боли и других новых симптомах со стороны мочеполовой системы.

Рак легкого: обследование зависит от риска

У людей без симптомов обследование легких на рак требуется не всем подряд. Низкодозная компьютерная томография показала эффективность прежде всего у людей с высоким риском заболевания, в частности у длительно курящих и бывших курильщиков с большим стажем курения.

В российский перечень онкологического скрининга в рамках первого этапа диспансеризации низкодозная компьютерная томография легких для всех взрослых не входит. Необходимость такого исследования определяет врач, оценивая возраст, стаж курения, сопутствующие заболевания и другие факторы.

Продолжительный кашель, кровь в мокроте, боль в груди, нарастающая одышка, осиплость голоса и необъяснимое похудение требуют обращения к врачу, а не ожидания очередного профилактического осмотра.

По данным Национального института рака США, низкодозная компьютерная томография снижает риск смерти от рака легкого среди людей из группы высокого риска, однако может приводить к ложноположительным находкам и дополнительным процедурам.

Рак кожи и меланома: важен осмотр изменений

Некоторые опухоли можно заподозрить уже во время обычного осмотра. В программу диспансеризации входит оценка кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, а также пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов.

Особое внимание стоит обращать на родинки и пигментные пятна, которые начали быстро расти, менять цвет или форму, кровоточить, зудеть либо покрываться коркой. Подозрительное образование осматривает дерматолог или онколог, а при необходимости удаленный участок направляют на исследование.

Рак яичников и поджелудочной железы: универсального скрининга нет

Не для всех опухолей существуют обследования, которые можно регулярно проходить здоровому человеку и тем самым надежно обнаруживать болезнь на ранней стадии.

Например, анализ крови на CA-125 и ультразвуковое исследование могут использоваться при симптомах или повышенном риске рака яичников, однако не доказали эффективность как массовый скрининг для женщин без жалоб. Так же не существует общедоступного универсального анализа крови, который позволял бы надежно выявить сразу все виды рака.

Людям, в семьях которых были случаи рака молочной железы, яичников, кишечника, поджелудочной железы или других опухолей, необходимо сообщить об этом врачу. При наследственном риске схема наблюдения может отличаться от стандартной диспансеризации.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Обследоваться необходимо не только по возрасту, но и при появлении настораживающих признаков. Среди них — необъяснимая потеря веса, длительная слабость, кровь в стуле или моче, необычные кровотечения, уплотнение в груди или другом участке тела, изменение родинки, стойкий кашель, трудности при глотании, продолжительная боль или нарушение работы кишечника.

Подобные симптомы могут быть связаны с заболеваниями, не имеющими отношения к раку. Но самостоятельно определять их причину опасно: чем раньше человек обращается к врачу, тем быстрее можно выяснить источник проблемы.

Скрининг не заменяет консультацию специалиста, а нормальные результаты профилактического обследования не означают, что новые жалобы можно оставить без внимания.

В России часть исследований для раннего выявления онкологических заболеваний доступна в рамках диспансеризации по полису обязательного медицинского страхования. Перечень обследований зависит от пола и возраста пациента.

