Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

Давид Андриясов
Бывший топ-менеджер пропал еще 7 января.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Кипрская полиция сообщила о поисках экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Правоохранительные органы Кипра объявили о начале поисковой операции в связи с исчезновением бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Информацию об этом была опубликовала полиция республики.

«Полиция просит информацию, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, 56 лет из России, который пропал 07.01.2026 по месту жительства в Лимасоле», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что в день исчезновения предприниматель был одет в черные шорты и черную футболку с коротким рукавом. Правоохранители призвали граждан, располагающих какими-либо сведениями о его возможном местонахождении, обратиться в полицию.

Как сообщило издание Philenews, к поискам привлекли спасателей, добровольцев, задействовали беспилотники и вертолеты. Однако из-за штормового предупреждения операцию временно приостановили.

В российском посольстве на Кипре заявили ТАСС, что внимательно следят за развитием ситуации и держат вопрос на контроле.

Как ранее писал 5-tv.ru, сотрудники регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» намерены задействовать нейросети наравне с беспилотными летательными аппаратами, когда весной возобновятся активные поиски пропавшей в Красноярском крае Усольцевых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре
