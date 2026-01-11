Призывавший похитить Путина британский министр обороны застрял в поезде на Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Джон Хили охарактеризовал инцидент как «серьезный момент».

Фото: EPA/ТАСС

Поезд, на котором в Киев прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили, был вынужден экстренно остановиться во время движения. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как отмечается, причиной стала ракетно-дроновая атака, зафиксированная вблизи маршрута следования состава. Сам Хили охарактеризовал инцидент как «серьезный момент», назвав его жестким напоминанием о том, что Украина находится под постоянными обстрелами. Об атаках ВСУ на российские города министр предпочел не говорить.

Выступая в Киеве перед представителями СМИ, британский министр сделал резонансное заявление, заявив, что в качестве цели для спецоперации вроде той, что США провернули в Венесуэле с похищением президента страны Николаса Мадуро, он «выбрал бы Владимира Путина».

Как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили о потенциальном похищении президента России Владимира Путина «влажными фантазиями британских извращенцев».

