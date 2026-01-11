Захарова ответила на угрозы британского министра в адрес Путина

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о потенциальном похищении президента России Владимира Путина являются «влажными фантазиями британских извращенцев». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала недавнее выступление главы британского оборонного ведомства, в котором тот допустил возможность реализации силового сценария против российского руководства, взяв за основу недавние события в Латинской Америке.

Британский министр Джон Хили в беседе с представителями прессы заявил, что не имеет возражений против организации операции по захвату Владимира Путина. Отвечая на вопрос о том, кого из современных политических деятелей он считает подходящей целью для похищения, Хили прямо назвал имя президента Российской Федерации.

Западный чиновник провел параллель с инцидентом вокруг венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который ранее был задержан в ходе американской спецоперации и перевезен на территорию Соединенных Штатов.

Подобная риторика Лондона прозвучала на фоне международного скандала с задержанием президента Венесуэлы. Николаса Мадуро доставили в суд Нью-Йорка в начале января 2026 года, где ему предъявили официальные обвинения. Сам политик настаивает на своей невиновности и продолжает считать себя легитимным главой государства.

В то же время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что действия Соединенных Штатов в отношении венесуэльского лидера являются грубым нарушением норм международного права, а последствия такой политики США остаются крайне неопределенными для всего региона.

