Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Ученые предупреждают о нарастающей угрозе от одного из ледяных массивов Западной Антарктиды, чье таяние заметно ускорилось.

Ледник Судного дня угрожает Петербургу — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ледник Туэйтса начал быстрее таять и угрожает Петербургу

Ледник Туэйтса или «ледник Судного дня», расположенный в Западной Антарктиде и имеющий площадь, сопоставимую с территорией Великобритании, начал стремительно таять и теперь, утверждают ученые, угрожает многим городам планеты, в том числе Санкт-Петербургу. Об этом сообщает aif.ru.

Таяние «ледника Судного дня» вызывает ускоренное движение льда в сторону моря. В худшем случае уровень Мирового океана может подняться примерно на 60-65 сантиметров.

«65 сантиметров хватит, чтобы затопить многие прибрежные территории, например, в Нидерландах. Проблема не только в непосредственном затоплении территорий. Подъем уровня океана усилит разрушительное воздействие приливов и штормов — волны будут заплескиваться туда, куда они раньше не доставали. Так что негативные последствия неизбежны», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.

Что касается Санкт-Петербурга, то ему может угрожать и так называемая «тихая катастрофа» — рост уровня грунтовых вод может ослабить прочность насыщенных влагой грунтов, на которых стоит город, из-за чего фундаменты и строения могут терять устойчивость.

Ученые ведут регулярный мониторинг ледника и организуют международные экспедиции, чтобы установить датчики под толщей льда, измеряющие температуру и состав океанской воды под массивом. Эти данные необходимы для уточнения прогнозов дальнейшего поведения льда и определения возможных сроков, когда изменения могут стать критическими для прибрежных регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
В ходе протестов в Иране убит глава подразделения по борьбе с наркотиками
1:33
Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу
1:12
Фригидная Монро и стеснительная Беллуччи: Чехова разнесла в пух и прах общепризнанных секс-символов
0:52
Пережившая блокаду экс-главный музыкальный редактор Пятого канала отметила столетний юбилей
0:30
Генпрокурор РФ Александр Гуцан поздравил коллег с профессиональным праздником
0:13
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Сейчас читают

Фригидная Монро и стеснительная Беллуччи: Чехова разнесла в пух и прах общепризнанных секс-символов
МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
Снова в бой: как не опоздать на работу в первый день после праздников
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео