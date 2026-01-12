На 11 лет моложе: Никита Ефремов собрался жениться во второй раз

Актер Никита Ефремов собрался жениться во второй раз

Актер Никита Ефремов готовится вновь связать себя узами брака. По данным «Комсомольской правды», его отношения с актрисой Софьей Гершевич перешли в серьезную стадию, а их коллеги ожидают свадьбу уже в нынешнем году.

Как уточняется, роман Никиты Ефремова и Софьи Гершевич обсуждают в профессиональной среде с осени прошлого года. Тогда актера впервые представили как возлюбленного актрисы на праздновании ее 26-летия. Коллеги отмечают, что в последние месяцы Ефремова редко видели таким счастливым и расслабленным.

Один из продюсеров рассказал, что рядом с Софьей актер постоянно улыбается и выглядит по-настоящему счастливым.

Ранее Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких — их брак распался около десяти лет назад. За это время Гладких вышла замуж повторно и стала матерью троих детей, а сам Ефремов сосредоточился на карьере. Несмотря на несколько продолжительных романов, актер долго не решался на повторный брак.

Что известно об избраннице

Софья Гершевич окончила художественно-промышленный институт в Москве, а затем училась актерскому мастерству во Франции в школе драматического искусства Cours Florent. Гершевич свободно говорит на нескольких языках и ранее жила на два города — разрывалась между Москвой и Римом.

В 2021 году актриса снялась в фильме итальянского режиссера Паоло Соррентино «Рука Бога». В России самой заметной ее работой стала роль Эмилии Верзилиной в фильме «Лермонтов». На премьере картины осенью Никита Ефремов поддерживал возлюбленную, однако пара тогда не появлялась на публике вместе.

Новый 2026 год Ефремов и Гершевич встретили в кругу друзей, а затем отправились в отпуск на Бали. По данным источников, актриса сейчас живет в московской квартире Никиты в центре столицы. В окружении пары отмечают, что актер всерьез задумывается о семье и детях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.