На 11 лет моложе: Никита Ефремов собрался жениться во второй раз

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Актер задумался о том, чтобы завести детей.

Никита Ефремов — личная жизнь, дети, жены

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Никита Ефремов собрался жениться во второй раз

Актер Никита Ефремов готовится вновь связать себя узами брака. По данным «Комсомольской правды», его отношения с актрисой Софьей Гершевич перешли в серьезную стадию, а их коллеги ожидают свадьбу уже в нынешнем году.

Как уточняется, роман Никиты Ефремова и Софьи Гершевич обсуждают в профессиональной среде с осени прошлого года. Тогда актера впервые представили как возлюбленного актрисы на праздновании ее 26-летия. Коллеги отмечают, что в последние месяцы Ефремова редко видели таким счастливым и расслабленным.

Один из продюсеров рассказал, что рядом с Софьей актер постоянно улыбается и выглядит по-настоящему счастливым.

Ранее Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких — их брак распался около десяти лет назад. За это время Гладких вышла замуж повторно и стала матерью троих детей, а сам Ефремов сосредоточился на карьере. Несмотря на несколько продолжительных романов, актер долго не решался на повторный брак.

Что известно об избраннице

Софья Гершевич окончила художественно-промышленный институт в Москве, а затем училась актерскому мастерству во Франции в школе драматического искусства Cours Florent. Гершевич свободно говорит на нескольких языках и ранее жила на два города — разрывалась между Москвой и Римом.

В 2021 году актриса снялась в фильме итальянского режиссера Паоло Соррентино «Рука Бога». В России самой заметной ее работой стала роль Эмилии Верзилиной в фильме «Лермонтов». На премьере картины осенью Никита Ефремов поддерживал возлюбленную, однако пара тогда не появлялась на публике вместе.

Новый 2026 год Ефремов и Гершевич встретили в кругу друзей, а затем отправились в отпуск на Бали. По данным источников, актриса сейчас живет в московской квартире Никиты в центре столицы. В окружении пары отмечают, что актер всерьез задумывается о семье и детях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
9:35
На 11 лет моложе: Никита Ефремов собрался жениться во второй раз
9:24
В Польше появился на свет пьяный ребенок
9:16
Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
8:58
«Вообще катастрофа»: Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной
8:45
Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

Сейчас читают

СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео