В кинопарке «Москино» создали натурную площадку для фильма «Щекотун»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Все это сделали для съемок дебютной картины режиссера Сергея Февралева.

В Москве построили средневековый замок для фильма Щекотун

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В московском кинопарке «Москино» появилась новая масштабная декорация — «Разрушенный заброшенный замок». Об этом сообщают издание «Культура Москвы» и официальный портал столицы, рассказывая о создании натурной площадки для будущего фильма «Щекотун».

Площадка стала 35-й по счету в киногороде и заняла территорию более 600 квадратных метров. Центральным объектом выступила 16-метровая руинированная готическая крепость, заросшая зеленью.

Также построили дозорную башню, фрагмент крепостной стены, въездные ворота, базилику и окружили все это лесом с прудами для полного погружения в атмосферу Средневековья.

Как рассказал режиссер и автор сценария Сергей Февралев, для которого этот фильм станет дебютом, декорации создавали с максимальной реалистичностью.

В главных ролях в картине «Щекотун», основанной на одноименной пьесе о детях, чудесах и героизме, снялись Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Елисей Чучилин.

