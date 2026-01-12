Тимоти Шаламе поблагодарил Кайли Дженнер в речи на «Золотом глобусе»

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Он получил награду за лучшую мужскую роль.

Кто стал победителем на премии золотой глобус 2026

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emanuela Vertolli / LiveMe

Актер Тимоти Шаламе впервые в карьере получил премию «Золотой глобус-2026» и во время благодарственной речи отдельно отметил свою партнершу — блогера и предпринимательницу Кайли Дженнер. Об этом сообщило издание Mirror.

Шаламе одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за работу в спортивной картине «Марти Великолепный», где он сыграл чемпиона по настольному теннису. Награду ему вручила певица Дженнифер Лопес.

Выходя на сцену, актер поблагодарил коллег по номинации, отметив, что считает их ориентиром для себя,. Он также выразил признательность съемочной команде и режиссеру Джошу Сафди, подчеркнув, что тот поверил в него и дал возможность создать сложный и многогранный образ.

В более личной части речи Шаламе рассказал, что с детства его учили быть благодарным за любые обстоятельства, даже когда он уходил с подобных церемоний без наград. По его словам, именно этот опыт сделал нынешнюю победу особенно ценной.

Завершая выступление, актер поблагодарил родителей и избранницу, подчеркнув, что чувствует их поддержку и любовь. Имя Кайли Дженнер он напрямую не назвал, однако его слова публика восприняла как обращение именно к ней.

«(Эта награда. — Прим. ред.) для моих родителей, для моей девушки, я люблю вас. Большое спасибо», — заключил он.

Ранее, всего за неделю до «Золотого глобуса», Шаламе получил премию Critics Choice за ту же роль и в своей речи назвал Дженнер человеком, на котором держится его эмоциональный баланс. Он отметил, что не справился бы без ее поддержки.

Кайли Дженнер присутствовала на церемонии вместе с актером, однако пара решила не появляться вместе на красной дорожке. Их заметили уже в зале отеля «Беверли Хилтон», где они общались с гостями за своим столом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

