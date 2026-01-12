Гуцан заявил о планах усовершенствовать борьбу с коррупцией в России

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Большой объем работы предстоит в сфере конфискации денег и имущества, полученных чиновниками преступным путем.

В РФ намерены совершенствовать борьбу с коррупцией

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Гуцан: прокуратура намерена совершенствовать борьбу с коррупцией в России

Генеральная прокуратура России намерена совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы высокопоставленные лица не чувствовали себя недосягаемыми для правосудия. Об этом в рамках торжественного мероприятия, посвященного 304-летию прокуратуры в России, заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости от правосудия», — отметил Гуцан.

Он подчеркнул, что большой объем работы предстоит в сфере конфискации денег и имущества, полученных чиновниками преступным путем, а также в вопросе возмещения причиненного ущерба.

Кроме того, по словам Гуцана, роль прокуратуры значительно выросла в условиях глобальных изменений мироустройства, беспрецедентных вызовов и усложнения общественных отношений.

В понедельник, 12 января, в России отмечают День работника прокуратуры. Они верно и преданно служат закону, защищают права граждан и вносят большой вклад в укрепление суверенитета России. Один из приоритетов в работе прокуратуры — решение вопросов, которые поступают от участников специальной военной операции, их семей, а также жителей новых российских регионов.

Как ранее писал 5-tv.ru, генпрокурор Александр Гуцан поздравил коллег с профессиональным праздником.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

