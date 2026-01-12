Генпрокурор РФ Александр Гуцан поздравил коллег с профессиональным праздником

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры, который ежегодно отмечается 12 января.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Уже 304 года прокуратура самоотверженно стоит на страже закона и правопорядка, служит надежной опорой общества и государства», — сказал Гуцан.

Он добавил, что руководство страны ставит перед ведомством стратегически важные задачи, от решения которых зависит будущее России. Гуцан отметил, что работники прокуратуры осознают всю возложенную на них ответственность.

«Особенно важно отметить героизм наших коллег в условиях специальной военной операции. Ваше мужество и преданность делу вносит неоценимый вклад в достижение поставленных целей», — добавил государственный деятель.

Генпрокурор выразил слова благодарности ветеранам ведомства. Он отметил их значимый вклад, честную службу и самоотдачу. Гуцан пожелал им крепкого здоровья и успехов в труде на благо России.

