Подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки задержали спустя 15 лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыли тяжкое преступление, совершенное в 2011 году.

Подозреваемого в убийстве девочки задержали спустя 15 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Следственный комитет сообщил о задержании 39-летнего жителя Югры, подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки. Информацию об этом была опубликовали 12 января в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, преступление совершили 30 апреля 2011 года. Девочку изнасиловали, после чего лишили жизни, пытаясь скрыть содеянное. Тело ребенка позже обнаружили в водосточном коллекторе в Восточном микрорайоне города Нягань. На тот момент установить причастного к преступлению не удалось, и расследование приостановили.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска повторно проверили значительное число лиц. В результате установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который после совершения преступления скрывался от правоохранительных органов.

Следствие вменило мужчине убийство малолетней, совершенное с целью сокрытия другого преступления, а также изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Он был объявлен в международный розыск и в октябре 2025 года задержан в Первоуральске Свердловской области. После этого его этапировали в Югру и заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

