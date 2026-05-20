«Мой рейтинг — 99%»: Трамп пошутил о планах стать премьером Израиля

Американский лидер добавил, что возможно попробует это сделать после окончания нынешнего президентского срока.

Трамп пошутил о планах стать премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп мог бы баллотироваться на пост премьер-министра Израиля. Об этом он заявил на видео, которое опубликовал журналист Ник Сортор в социальной сети Х.

«Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра», — сказал американский лидер на видео.

Трамп добавил, что, возможно, попробует это сделать после окончания нынешнего президентского срока.

В начале месяца глава Белого дома в ходе выступления на бизнес-саммите пошутил, что покинет пост президента США лишь спустя восемь-девять лет. Тогда он заявил, что после ухода сможет воспользоваться мерами помощи бизнесу, которые приняла его администрация, — их срок действия рассчитан на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что его главная задача — лишить Тегеран ядерного оружия.

