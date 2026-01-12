Морги переполнены: в итальянской провинции началась таинственная эпидемия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 824 0

За десять дней в городе на 12 тысяч жителей скоропостижно скончались 14 человек.

Таинственная эпидемия в итальянской провинции

Фото: www.globallookpress.com/Luca Ponti

В итальянской провинции Ареццо началась опасная эпидемия, скончались 14 человек

В небольшом городе Кастильон-Фьорентино в итальянской провинции Ареццо за первые дни 2026 года зафиксирован резкий всплеск смертности. За десять дней там скоропостижно скончались 14 человек. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera.

Город с населением около 12 тысяч человек столкнулся с показателями смертности, значительно превышающими обычный уровень. По словам мэра Марио Аньелли, подобного количества смертей за столь короткий срок в муниципалитете ранее не фиксировали — даже в период пандемии COVID-19.

Глава города первым обратил внимание на ситуацию в публикации на Facebook*, где выразил соболезнования семьям умерших и отметил, что за первые девять дней года город потерял людей разных возрастов. Он подчеркнул, что в течение всего 2025 года в Кастильон-Фьорентино зарегистрировали всего 133 смерти, а значит, нынешние показатели выходят за рамки статистической нормы.

Позднее в интервью изданию Corriere Fiorentino мэр сообщил, что власти пытаются разобраться в причинах происходящего. По его словам, тревожную динамику заметили не только в Кастильон-Фьорентино, но и в других населенных пунктах провинции Ареццо, однако именно здесь рост смертности оказался наиболее заметным.

Отмечается, что у части умерших перед смертью наблюдали симптомы, схожие с гриппом, однако официального подтверждения связи между случаями на данный момент нет. Местные органы здравоохранения анализируют информацию, выходящую за рамки первоначальной тревоги, чтобы установить возможные причины происходящего.

Ситуацию усугубил и демографический дисбаланс. В 2025 году в Кастильон-Фьорентино родились 74 человека, что почти вдвое меньше числа умерших. При сохранении текущей динамики показатели смертности в 2026 году могут оказаться значительно выше средних значений, что вызывает серьезные опасения у муниципальных властей.

*— компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России

