Площадь пожара в Пятигорске составила тысячу квадратных километров
Инциденту присвоен повышенный ранг сложности.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Площадь пожара на месте взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере МАКС.
«Предположительно площадь пожара — одна тысяча квадратных метров», — написал градоначальник.
Из-за серьезности ситуации инциденту был присвоен повышенный ранг сложности, а на месте происшествия оперативно развернули штаб по управлению тушением.
К борьбе с огненной стихией привлекли значительные силы экстренных ведомств: в операции задействовали более 50 специалистов личного состава МЧС и восемь единиц специализированной пожарной техники. В целях безопасности правоохранительные органы приняли решение о полном перекрытии улицы Ермолова, где непосредственно и располагается пострадавший объект.
Прокуратура Ставропольского края инициировала проверку, в ходе которой даст правовую оценку соблюдению требований безопасности на АЗС.
Ранее 5-tv.ru писал о шести пострадавших при взрыве газовоза на автозаправке в Пятигорске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
52%
Нашли ошибку?