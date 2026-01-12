Финал с «Барселоной» стал последним: Хаби Алонсо покинул «Реал»

Хаби Алонсо покинул «Реал» после поражения в финале Суперкубка

Хаби Алонсо покинул должность главного тренера мадридского «Реала». Как сообщила пресс-служба клуба, контракт прекратили по взаимному соглашению сторон.

Последним матчем испанского специалиста во главе команды стал финал Суперкубка Испании, в котором «Реал» 11 января уступил «Барселоне» со счетом 2:3. В текущем сезоне мадридцы занимают вторую строчку в чемпионате Испании и идут седьмыми в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его окончания.

Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025 года. Его соглашение было рассчитано до лета 2028 года. Под руководством 44-летнего тренера команда провела 34 официальных встречи, одержав 24 победы при пяти поражениях и четырех ничьих. Также «Реал» дошел до финала клубного чемпионата мира летом 2025 года.

До работы в Мадриде Алонсо тренировал немецкий «Байер», с которым впервые в истории клуба стал чемпионом Германии, не потерпев ни одного поражения в сезоне. Кроме того, леверкузенцы выиграли Кубок и Суперкубок страны и дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте».

Ранее специалист работал с молодежной командой «Реала» и резервом «Реал Сосьедад». В качестве футболиста Алонсо выступал за «Реал», «Ливерпуль» и «Баварию», выиграв национальные чемпионаты Испании, Германии и Лигу чемпионов УЕФА.



