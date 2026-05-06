Папа римский отреагировал на критику Трампа в свой адрес

Глава Ватикана Лев XIV напомнил администрации президента США о главной миссии церкви.

Папа римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Его слова привел портал Vatican News.

Глава Ватикана напомнил о главной миссии церкви — нести учение Евангелие и проповедовать мир. Понтифик отметил, что, если кто-то захочет его критиковать, то «пусть делает это правдиво».

Кроме того, папа римский выразил надежду на «хороший диалог» с американским госсекретарем Марко Рубио. Их встреча запланирована на четверг, 7 мая.

В середине апреля Трамп обрушился с критикой на главу Ватикана. Американский лидер написал в социальных сетях, что, по его мнению, Лев XIV слаб в вопросах преступности и внешней политики.

Более того, главе Белого дома не нужен понтифик, выступающий против его политического курса. По словам президента, папы римского не было бы в Ватикане, если бы сам Трамп не занял пост в Президентском дворце.

Лев XIV, в свою очередь, заявил, что не боится президента США и, как и раньше, продолжит громко высказываться против войны на Ближнем Востоке.

