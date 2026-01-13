Сделать «Звездный путь» реальностью: Илон Маск познакомит человечество с инопланетянами

Маск: Одной из важных целей SpaceX является встреча человечества с инопланетянами

Американский предприниматель Илон Маск назвал одной из долгосрочных целей своей компании SpaceX встречу человечества с представителями инопланетных рас. Об этом бизнесмен заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы хотим сделать „Звездный путь“ (вселенная фантастических сериалов и фильмов. — Прим. ред.) реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом», — поделился Маск.

По словам предпринимателя, следующим этапом развития его компании станет создание достаточно крупных и мощных космических кораблей, которые будут способны доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты.

Ранее британский астрофизик и популяризатор науки дама Мэгги Адерин-Покок, профессор Университетского колледжа Лондона, заявила, что признаки внеземной жизни будут обнаружены в течение ближайших 50 лет — ориентировочно к 2075 году. По ее словам, вероятность того, что жизнь существует только на Земле, крайне мала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.