Они ближе, чем кажется: ученый спрогнозировал скорый контакт с инопланетянами

Daily Mail: наука как никогда близка к контакту с инопланетянами

Британский астрофизик и популяризатор науки дама Мэгги Адерин-Покок, профессор Университетского колледжа Лондона, заявила, что признаки внеземной жизни будут обнаружены в течение ближайших 50 лет — ориентировочно к 2075 году. По ее словам, вероятность того, что жизнь существует только на Земле, крайне мала. Об этом пишет Daily Mail.

Ученая подчеркивает: речь может идти как о примитивных формах — микробах или бактериях — так и о более развитых существах, возможно даже обладающих технологиями, превосходящими человеческие.

Вселенная слишком велика, чтобы мы были одни

По мнению Адерин-Покок, главный аргумент — это масштаб Вселенной. В ней насчитываются сотни миллиардов галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд, а вокруг многих из них вращаются планеты.

Ученая опирается на так называемую «игру чисел», известную как уравнение Дрейка, предложенное еще в 1961 году. Суть идеи в том, что при таком количестве звездных систем вероятность возникновения жизни где-то еще становится статистически почти неизбежной.

Даже в одной только галактике Млечный Путь, по современным оценкам, существует до 300 миллиардов звезд, и астрономы уже подтвердили наличие тысяч экзопланет.

«Манящие сигналы» с далеких миров

Адерин-Покок отмечает, что наука уже получила первые многообещающие намеки. В частности, внимание исследователей привлекла экзопланета K2-18b, расположенная в 124 световых годах от Земли.

В ее атмосфере были обнаружены молекулы, которые, по мнению специалистов, могут устойчиво существовать только при наличии биологических процессов. Этот мир, предположительно покрытый океаном, сегодня считается одним из самых перспективных кандидатов на наличие жизни за пределами Солнечной системы.

Однако ученая подчеркивает: проблема заключается не в догадках, а в необходимости получить неопровержимые доказательства. Тем не менее она уверена, что «положительное обнаружение» — вопрос ближайших десятилетий.

Марс и другие кандидаты

Помимо далеких экзопланет, исследователи продолжают изучать и ближайших соседей Земли. Ранее NASA сообщало о находках на Марсе — необычных минеральных структурах в древних руслах рек, которые могли сформироваться при участии микроорганизмов.

Хотя такие открытия пока не считаются окончательным доказательством жизни, они усиливают интерес к дальнейшим миссиям и доставке образцов на Землю для детального анализа.

Какими могут быть инопланетяне

По словам Адерин-Покок, ожидать гуманоидов из фантастических фильмов не стоит. Наиболее вероятный сценарий — обнаружение простых форм жизни, вроде бактерий или биологических «слизистых» организмов.

Тем не менее она не исключает, что во Вселенной могут существовать и разумные цивилизации. Если это так, их технологический уровень, вероятно, будет значительно превосходить человеческий.

Осторожность прежде всего

Ученая подчеркивает, что любое взаимодействие с внеземной жизнью потребует крайней осторожности. Потенциальные образцы должны быть полностью изолированы, чтобы исключить риск биологического загрязнения — как Земли, так и других миров.

Именно поэтому сегодня разрабатываются специальные лаборатории и протоколы для анализа внеземных материалов на нашей планете.

Космос как путь к объединению

Говоря о будущем, Адерин-Покок видит человечество «космическим видом», который со временем перестанет быть привязанным исключительно к Земле. Она считает, что освоение космоса способно изменить взгляд людей на мир — без границ, государств и разделений.

По ее мнению, перспектива поиска жизни за пределами Земли — не только научный вызов, но и шанс для человечества научиться сотрудничать и мыслить как единое целое.

