Скандал из-за камер в примерочных разгорелся в Санкт-Петербурге

Большой скандал разгорелся в Петербурге из-за камер видеонаблюдения. Внимательные горожане заметили, что оборудование установлено прямо над примерочными. Как уверяют продавцы, объектив смотрит «совсем не туда». И охранников интересуют вовсе не обнаженные покупатели, а злоумышленники.

Дело в том, что число краж в магазинах за последнее время выросло на 15%. Корреспондент «Известий» Анастасия Репикова узнала, какое наказание грозит нарушителям личных границ.

Камера на 360 градусов в немецкой сети магазинов одежды захватывает будто каждый, даже самый укромный уголок и в торговом зале, и в зоне примерочной. Она прямо над головой у покупателей. Кадры разлетелись по соцсетям и вызвали бурные обсуждения. У покупателей возник логичный вопрос: фиксирует ли камера происходящее в раздевалке? Продавцы уверяют, что нет. Угол обзора якобы намного меньше, а панорамный эффект создает защитное темное стекло. Сделано специально, чтобы воришки не поняли, куда смотрит камера.

Но так ли это на самом деле — покупателям остается лишь догадываться.

«В этом магазине, видимо, после многочисленных жалоб камеру сняли. Уже ничего не висит, и теперь переодеваться можно спокойно, не боясь, что кто-то за тобой следит», — отметила корреспондент.

В других магазинах этой же сети камеры по-прежнему висят, и также как будто над примерочными, что в Петербурге, что в Москве. Покупателей смущают, продавцов — нет.

Желание что-то примерить отпадает и в другом магазине, несмотря на уверения персонала.

Представители бизнес-сообщества коллег из ритейла осуждают. По данным Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга, количество краж в магазинах действительно увеличилось на 15%. Но это не повод наблюдать за посетителями в примерочных.

«Некоторые предприниматели позволяют себе нарушать не просто федеральные законы, а нарушать нашу Конституцию, потому что глава вторая Конституции Российской Федерации говорит, что человек является высшей, как бы, приоритетом для всего нашего государства. А статья 22 говорит о неприкосновенности частной жизни», — напомнил экономист, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Международного союза экономистов Сергей Федоров.

Так что закон на стороне покупателей. Они могут написать претензию напрямую в магазин или подать жалобу сразу в несколько инстанций — Роскомнадзор, прокуратуру и в полицию. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

* — компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.