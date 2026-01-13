«Как вы смеете?» — Кит Харингтон в ярости из-за петиции о пересъемке финала «Игры престолов»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Во время выхода заключительных серий исполнитель роли Джона Сноу находился в реабилитационном центре.

Почему такой плохой финал у Игры Престолов

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», 2011г.

NYP: Кит Харингтон в ярости из-за петиции о пересъемке финала «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон выразил глубокое возмущение действиями поклонников сериала «Игра престолов», которые организовали сбор подписей за создание новой версии восьмого сезона шоу. Об этом сообщает издание New York Post.

Исполнитель роли Джона Сноу в интервью журналистам признался, что инициатива фанатов вызвала у него гнев.

«Меня это действительно разозлило. Типа, как вы смеете?» — заявил артист.

По мнению Харингтона, подобное поведение зрителей демонстрирует уровень глупости, который стал возможен только благодаря влиянию социальных сетей. Актер подчеркнул, что это его честная позиция, несмотря на неоднозначную реакцию аудитории на финал истории.

Дополнительным фактором стресса для артиста стало то, что во время выхода заключительных серий в 2019 году он находился в реабилитационном центре. Позже актер с удивлением узнал, что почти два миллиона человек подписали петицию с требованием привлечь «компетентных сценаристов» вместо шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса.

Ранее в Харингтон признавал, что финал мог показаться поспешным, однако объяснил это колоссальной усталостью всей команды. Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, также называла требования фанатов неуважительными по отношению к съемочной группе. Актер Николай Костер-Вальдау. воплотивший образ Джейме Ланнистера, отметил, что создать финал, который удовлетворит абсолютно всех, практически невозможно.

