Хотел света — получил разряд: подросток оказался в реанимации из-за лампочки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Обычная попытка справиться с бытовой проблемой закончилась экстренной госпитализацией.

Подросток оказался в реанимации из-за лампочки

Фото: 5-tv.ru

Подросток из Санкт-Петербурга оказался в реанимации из-за лампочки

В Санкт-Петербурге 17-летний школьник оказался в реанимации после несчастного случая в собственной квартире. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По информации журналистов, подростка с серьезными травмами доставили в детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины. Инцидент произошел в квартире — перегорела лампочка в люстре. Юноша решил заменить ее самостоятельно и поднялся на стремянку.

Во время работы он случайно коснулся рукой либо оголенной проводки, либо патрона и получил удар электрическим током. От резкого разряда подросток потерял равновесие, упал и не смог самостоятельно встать. После этого на место были вызваны медики, которые приняли решение о срочной госпитализации.

Ранее в Москве 17-летний подросток оказался в реанимации после того, как выпил собственную кровь. Как выяснилось, перед этим он смотрел ролики с так называемыми лайфхаками и решил самостоятельно провести себе забор крови, полагая, что таким способом сможет повысить уровень железа в организме. Врачам удалось спасти юношу, после чего ему выдали направление на консультацию к психиатру.

