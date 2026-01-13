Месть бывшего? Жительницу Екатеринбурга облили кислотой на парковке

Страшная история в Екатеринбурге. Там неизвестный облил местную жительницу кислотой. Человек в маске напал на нее прямо на парковке. Пострадали и две маленькие дочери.

Она уверена: это месть бывшего мужа, человека с криминальным прошлым, который годами ее преследует и угрожает изуродовать. Почему его до сих пор не остановили — выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Лицо жительницы Екатеринбурга изуродовано. Ранним утром неизвестный мужчина облил ее кислотой на парковке.

«Он начал меня поливать. Причем эти брызги попали на моих детей. То есть, вот залито у меня все лицо. Вот рука, ухо и вот тут полностью все залито», — рассказала пострадавшая Алена Фоминых.

Утром, как обычно, жительница этого дома спускалась на парковку со своими детьми. С ней были дочки пяти и семи лет. Алена должна была отвезти их в детский сад. Семья зашла в помещение, где не было камер. На лестнице Алена увидела незнакомца в маске и капюшоне. Он окликнул ее. Та обернулась, в этот момент злоумышленник облил ее кислотой. Разбил бутылку, она до сих пор лежит на месте происшествия. А до парковки Алена не дошла всего несколько метров. Сейчас ее оцепили сигнальной лентой.

«Подъезжая к минус первому этажу, я услышала детские вопли. Прям неестественный крик, визги. Двери лифта открылись, и я увидела женщину с двумя детьми. Вещи в крови. На ней уже не было верхней одежды, она с себя ее сорвала и попросила срочно вызвать скорую», — рассказала очевидец Станислава Иванцова.

Соседка проводила пострадавшую в санузел на первом этаже дома. Помогла смыть кислоту. В этот момент злоумышленник пустился в бега. Его личность полицейские до сих пор не установили. Зато жертва предполагает, кто это мог быть.

«Это мой бывший муж делает эти вот гадости. Потому что он мне говорит, что он меня изуродует, и я никому буду не нужна. А ему я буду нужна всегда. Он просто нанял людей, он нанимает людей. За мной следили очень много. А в полиции разводят руками. Ведь нет же доказательств, что это именно он сделал», — поделилась Алена.

Бывший муж пострадавшей уже не раз светился в криминальных сводках. Предположительно, Николай Ермаков был лидером группировки «Дондики». Они занимались переделом рынка похоронного бизнеса. В 2018 году несколько ее участников отправились за решетку. Позже к Ермакову пришли с обыском по делу блогера и журналиста Евгения Анисимова, который обвиняется по статье «Возбуждение ненависти». Сейчас предполагаемый преступник является директором проекта «Ермак-медиа». И, судя по словам бывшей жены, увлекается магией.

«Он ходит в лес. Разговаривает с духами леса, которые ему говорят, что я изменяю. Что его на работе обкрадывают, что все вокруг наркоманы», — продолжила пострадавшая.

Ранее, заявляет Фоминых, бывший муж уже предпринимал попытки нападения. Во время совместной жизни избивал. Насиловал и унижал.

«Маячки на машине были, постоянные угрозы на телефон мне присылал. Писала заявление. Ну как бы нет тела — нет дела», — сказала Алена.

Сегодня все-таки появилась надежда, что Ермаков все-таки ответит за свои поступки. После нападения на девушку, силовики снова нагрянули к бывшему мужу с обыском.

У супругов четверо общих детей. Трое живут с матерью. Она переживает еще и за них. Боится, что однажды и малыши подвергнутся нападению отца. Пострадавшая сейчас в больнице под наблюдением медиков. Никаких прогнозов они пока не дают. Дальнейшая судьба Ермакова тоже под вопросом. Вполне возможно, что после обыска его задержат силовики.

