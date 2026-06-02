Песков: конфликт на Украине завершится за сутки, если ВСУ уйдут с территории РФ

Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский прикажет Вооруженным силам Украины покинуть территорию российских регионов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, и говорил об этом президент. <…> Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — сказал он.

Песков также отметил, что Москва остается открытой к мирным переговорам. По его словам, президент России Владимир Путин, выступая на саммите ЕАЭС в Астане, говорил о паузе в переговорном процессе, однако это не означает полного отсутствия контактов.

Ранее Путин во время общения со СМИ заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатических контактов и готова продолжать переговоры по Украине. При этом он уточнил, что диалог сохраняется, хотя сам переговорный процесс сейчас поставлен на паузу.

