Стрельба на заседании: прокурор напал на бывшую жену-судью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно оцепили территорию учреждения.

В Стамбуле прокурор напал на бывшую жену-судью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Metro: в Стамбуле прокурор напал на бывшую жену-судью

В Стамбуле прокурор открыл огонь по своей бывшей супруге, исполнявшей обязанности судьи во время заседания. Об этом сообщила газета Metro.

Инцидент произошел в здании Стамбульского регионального апелляционного суда в разгар рабочего дня. Мужчина выстрелил женщине в ногу на глазах у присутствующих.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Согласно предварительным сведениям врачей, ее жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно оцепили территорию учреждения и приступили к расследованию обстоятельств покушения.

Издание отметило, что подобные трагедии в залах правосудия случались и ранее. Несколько месяцев назад в Албании аналогичное нападение закончилось летальным исходом. Тогда в Тиране во время разбирательства по имущественному спору застрелили судью Астрит Калаю. Мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу.

В ходе того нападения также пострадали отец и сын, представлявшие одну из сторон процесса. Генеральный прокурор Албании Олсиан Чела подчеркнул, что такие акты насилия наносят удар по самим основам функционирования правовой системы и справедливости. Жертва албанского нападения проработала в юридической сфере три десятилетия.

