Стрельба на заседании: прокурор напал на бывшую жену-судью
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно оцепили территорию учреждения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Metro: в Стамбуле прокурор напал на бывшую жену-судью
В Стамбуле прокурор открыл огонь по своей бывшей супруге, исполнявшей обязанности судьи во время заседания. Об этом сообщила газета Metro.
Инцидент произошел в здании Стамбульского регионального апелляционного суда в разгар рабочего дня. Мужчина выстрелил женщине в ногу на глазах у присутствующих.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Согласно предварительным сведениям врачей, ее жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно оцепили территорию учреждения и приступили к расследованию обстоятельств покушения.
Издание отметило, что подобные трагедии в залах правосудия случались и ранее. Несколько месяцев назад в Албании аналогичное нападение закончилось летальным исходом. Тогда в Тиране во время разбирательства по имущественному спору застрелили судью Астрит Калаю. Мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу.
В ходе того нападения также пострадали отец и сын, представлявшие одну из сторон процесса. Генеральный прокурор Албании Олсиан Чела подчеркнул, что такие акты насилия наносят удар по самим основам функционирования правовой системы и справедливости. Жертва албанского нападения проработала в юридической сфере три десятилетия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?