Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Грузовик «Профи» с российским двухлитровым турбодизелем мощностью 136 л. с. начали продавать в дилерских центрах

Стоимость первого дизельного УАЗ Профи

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый дизельный автомобиль УАЗ оказался по цене на уровне иномарок

На российский рынок вышла первая дизельная модификация автомобиля марки УАЗ. Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на менеджеров дилерских центров.

Покупателям уже доступен для заказа грузовик УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 136 л. с., который производит российская компания Sollers в Елабуге.

Стартовая цена на длиннобазную бортовую версию с задним приводом составила 2,35 миллиона рублей.

Официальный представитель Ульяновского автозавода подтвердил дебют модели и уточнил, что информация вскоре появится на сайте. Также ожидается получение разрешительных документов (ОТТС) на дизельные версии с полным приводом.

Для сравнения, самый доступный бензиновый «Профи» стоит от 1,93 миллиона рублей, а китайский аналог Dongfeng Captain-T в версии фургона — от 2,1 миллиона рублей. Таким образом, дизельный УАЗ позиционируется в ценовом сегменте, сопоставимом с рядом импортных коммерческих автомобилей.

