На «Госуслугах» появился реестр неплательщиков алиментов

На федеральном портале «Госуслуги» стал доступен публичный реестр граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сообщил mos.ru.

Для проверки пользователю достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего человека. Сервис доступен всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале.

В реестр попадают должники, которых уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или других членов семьи. Также в список включают тех, кого объявили в розыск судебные приставы по соответствующим исполнительным производствам.

Эта мера направлена на повышение ответственности и социального контроля, предоставляя возможность проверить информацию о потенциальном партнере, работнике или контрагенте. Официальных комментариев от представителей ФССП или Минцифры на момент публикации не поступало.

