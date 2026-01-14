«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Красота требует жертв, и порой — неоправданных.
Аллергическая реакция может быть рискованной на приеме у косметолога
Косметолог Юлианна Кириллова настаивает: разговор о безопасности в эстетической медицине — это не формальность, а вопрос жизни и смерти. Она отметила в беседе с 5-tv.ru, что защита пациента строится как партнерство, где ответственность лежит на обеих сторонах.
Пациент обязан быть максимально откровенным с врачом и сообщать все — от пищевых аллергий до давних реакций на обезболивание, в том числе при лечении у стоматолога. Это не мелочи, а полноценная медицинская биография.
Особую опасность, отмечает Кириллова, представляют аллергические реакции на местные анестетики. Они могут развиваться мгновенно и непредсказуемо, даже если ранее человек никогда не сталкивался с подобными проявлениями. Именно поэтому, подчеркивает специалист, нельзя полагаться только на слова пациента.
Почему клиника должна перепроверять все
По мнению косметолога, люди с аллергиями находятся в зоне повышенного риска и должны проходить лабораторные тесты. При этом она подчеркивает: исключить угрозы на сто процентов невозможно, но их можно свести к минимуму. Главная обязанность клиники — не верить на слово, а действовать по строгому протоколу.
Речь идет о базовых анализах крови, консультациях профильных специалистов и обязательном присутствии в клинике врача-реаниматолога. Кириллова считает, что именно такой подход является стандартом безопасности. Когда врач и пациент действуют как команда, вероятность тяжелых осложнений резко снижается.
Когда система дает сбой
Косметолог признает, что трагические случаи — это всегда следствие разрушенного механизма безопасности. По ее словам, красота не должна требовать таких жертв, а приоритетом должны оставаться осознанный выбор специалиста и профессиональная ответственность, а не погоня за быстрым результатом любой ценой.
Кто имеет право называться косметологом
Юлианна Кириллова подчеркивает, что безопасная эстетическая медицина невозможна без фундаментального образования. Она напоминает: путь к профессии включает годы обучения в медицинском вузе, ординатуру и только затем — специализацию по косметологии. Все дипломы легко проверяются через федеральный регистр медицинских работников.
Косметология, по ее словам, — это не только про внешний вид. Это работа с сосудами, нервной системой и иммунитетом. Без глубоких знаний анатомии и физиологии специалист фактически действует вслепую и может не заметить начинающееся осложнение.
Именно поэтому, считает Кириллова, современный косметолог — это прежде всего врач-дерматолог, который видит не только морщины, но и организм в целом, тщательно изучает анамнез пациента и несет полную юридическую ответственность за вмешательство.
«Русская рулетка» вместо медицины
Косметолог убеждена, что эстетика и безопасность неразделимы. Все остальное она называет опасной игрой, где на кону стоит здоровье человека.
Трагические истории, по ее мнению, должны стать жестким уроком и для пациентов. Забота о собственной безопасности начинается еще до входа в клинику. Первый шаг — осознанный выбор врача, который требует не веры в красивый образ, а проверки документов. Второй — абсолютная честность с доктором, включая полный список диагнозов и принимаемых препаратов. Третий — реалистичные ожидания и строгая дисциплина, в том числе соблюдение всех рекомендаций до и после процедуры.
Кириллова подчеркивает: безопасность — это формула, в которой важны выбор специалиста, честность и соблюдение правил. Если выпадает хотя бы одно звено, риски начинают расти неконтролируемо.
Трагический фон
Поводом для обсуждения темы стала трагедия в частной косметологической клинике Москвы. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, в учреждении прошли обыски после смерти пациентки.
По данным следствия, во время инъекционной процедуры по коррекции ягодиц у женщины внезапно развилась острая аллергическая реакция. Состояние стремительно ухудшилось, возник анафилактический шок и была зафиксирована клиническая смерть. Пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу, однако спасти ее не удалось.
Следователи изъяли документы, представляющие интерес для расследования, и планируют допросить персонал и руководство клиники. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.
