Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины

Рютте после удара «Орешником» сменил цель для Украины с победы на выживание

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте скорректировал риторику по части целей Украины после удара российским ракетным комплексом «Орешник», фактически сместив акцент с идеи победы на необходимость выживания.

Ранее Рютте в публичных заявлениях регулярно подчеркивал, что Украина должна «победить» в текущем конфликте. Однако теперь чиновник изменил формулировки.

«Мы это (оказание поддержки Украине. — Прим. ред.) делаем, потому что ваша борьба — это наша борьба. <…> Вы должны выжить в этой войне», — заявил генсек альянса на форуме.

После этого модератор уточнил позицию политика, указав на изменение риторики и переход от победы к выживанию в качестве цели. В ответ Рютте прямого комментария не дал, подчеркнув, что главная задача Запада заключается в том, чтобы «привести Украину сильной за стол переговоров».

Как ранее писал 5-tv.ru, Рютте, комментируя недавние удары российских войск по военным объектам на территории Украины, расценил их как политический сигнал Западу, чтобы тот отказался от военной поддержки Киеву.

В понедельник Министерство обороны России сообщило, что ударом «Орешника» был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод, где, по данным ведомства, производили беспилотники и ремонтировали авиатехнику ВСУ.

