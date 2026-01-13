Умер композитор театра кукол имени Образцова Николай Шамшин

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 70 0

Музыкант восстановил оркестр театра, его произведения прозвучали в десятках спектаклей.

Чем известен умерший композитор театра Образцова Шамшин

Фото: Telegram/ТЕАТР КУКОЛ им. С.В. ОБРАЗЦОВА/teatrobrazcova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Композитор театра кукол имени Образцова Николай Шамшин скончался в 51 год

Скончался Николай Шашин, композитор и заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Ему был 51 год. Об утрате сообщили коллеги умершего в Telegram-канале учреждения. Шамшина не стало 13 января, причины не назвали.

«Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант. В его полифоничном творческом мире соединялись величественность классики и драйв джаза, увлеченная работа в современных постановках и бережное воссоздание нотных партитур по материалам и архивным документам, сохранившимся в музее театра», — сказано в заявлении.

По словам коллег, именно благодаря Николаю Шамшину восстановили оркестр театра, забытые партитуры и записали новые фонограммы для легендарных постановок. Композитор, как отмечается в публикации, был блистательным музыкантом, который и сам участвовал в спектаклях в этом качестве — исполнял партии бас-гитары и контрабаса.

В десятках постановок театра прозвучали композиции Шамшина, в том числе «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Золушка», «Старый сеньор и …», «Гадкий утенок», «Новое время Театра Образцова», перформанс «Август Хиросимы, пепел Нагасаки», а также на церемонии закрытия Международного фестиваля имени Образцова.

«Чувствуя тонкости „кукольного дела“, он обладал даром раскрывать творческий потенциал окружающих людей. Владея энциклопедическими знаниями, он всегда был полон творческих идей и замыслов… Грустно прощаться с тем, кто делал наш мир гармоничнее и прекраснее. Театр Образцова выражает искреннее и глубокое сожаление в связи с безвременной кончиной Николая Евгеньевича Шамшина», — подчеркнули авторы некролога.

Николай Евгениевич Шамшин родился в Москве, получал образование сначала в музыкальном училище при Московской консерватории, а затем в Консерватории имени Чайковского. Музыкант работал не только в театре. Он также сотрудничал с композиторами Евгением Крылатовым, Александром Клевицким, Эдуардом Ханком, а также со знаменитыми российскими исполнителями — Иосифом Кобзоном, Ларисой Долиной, Сергеем Пенкиным, Любовью Казарновской, Татьяной Булановой.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти заслуженного артиста России, преподавателя Московской консерватории имени Чайковского Алексея Паршина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:05
Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха Резой Пехлеви
23:48
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году
23:27
Агата Муцениеце рассказала, чем огорчена после родов
23:07
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
22:50
Умер композитор театра кукол имени Образцова Николай Шамшин
22:38
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины

Сейчас читают

Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
Артефакт свел ученых с ума: в Греции исследуют жуткую археологическую находку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026