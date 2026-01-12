Умер заслуженный артист России Алексей Паршин

|
Лилия Килячкова
С 1984 по 2022 год преподавал в Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

От чего умер заслуженный артист РФ Алексей Паршин

Фото: mariinsky.ru/Мариинский театр

Заслуженный артист России, органист Алексей Паршин скончался в возрасте 68 лет

Заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) имени М. М. Ипполитова-Иванова Алексей Паршин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где Паршин работал почти 40 лет.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 11 января 2026 года заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры органа и клавесина (1984–2022) Алексея Александровича Паршина», — говорится в публикации.

Известно, что прощание с заслуженным деятелем искусств пройдет 13 января в Долгопрудном.

Алексей Паршин родился в Москве в 1957 году. В 1975 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1980 году окончил Московскую консерваторию. Выступал с сольными органными концертами в различных залах, храмах, соборах по всей России. С 1984 по 2022 год преподавал в Московской консерватории, а в 2023-м возглавил кафедру органа и клавесина в ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти матери российского продюсера и композитора Максима Фадеева — Светланы Фадеевой. Она работала музыкальным руководителем во Дворце культуры строителей, руководила хором и была известна как исполнительница русских и цыганских песен и романсов.

