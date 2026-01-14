Певец Павел Соколов о детях: «Не звонят, не пишут, но такое время у нас»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 31 0

Экс-солист группы «На-На» считает, что молодежь нужно принимать такой, как есть, и всегда поддерживать.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Павел Соколов о детях: Не звонят, не пишут, но такое время у нас

Бывший участник группы «На-На», а теперь сольный исполнитель Павел Соколов не обижается на дочерей, если они не звонят и не поддерживают общение активно. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

«Я за то, чтобы всегда поддерживать молодое поколение. Ну как есть, так и есть! Ну, не звонят, не пишут, но такое время у нас. Все равно добро победит, вот тут прямо 100%. Потому что добро всегда побеждает вот эти все негативные вещи. И я это вижу у своих детей», — отметил Соколов.

Связь между родителем и ребенком должны поддерживать его мама и папа, уверен певец. Если взрослые помогают своим детям формировать крепкую связь с родными, она не разорвется, когда они станут старше и начнут жить самостоятельно.

Поэтому, подчеркнул Соколов, необходимо быть на стороне детей и показывать им, что в жизни самое важное и нужное. Иногда ради этого приходится делать то, что не нравится. Например, ограничивать время игр в гаджетах, а то и вовсе их убирать, чтобы переключить внимание на окружающий мир.

«И тянуть добро. Я не скажу, что все очень плохо, я этого не скажу. Но если хотите, чтоб ребенок позвонил, значит, надо с ним общаться, говорить ему про это. Мне звонят», — сказал артист.

По словам Соколова, в данный момент он проводит больше времени с дочкой от второго брака, просто потому что живет с ней и ее матерью вместе. Но и старшая от первого брака, пусть и не каждый день вспоминает позвонить отцу, всегда остается на связи.

«Но мы общаемся, и моя гордость за то, что я все-таки сумел сохранить это общее общение, и даже жены у меня дружат», — заключил певец.

Но не все папы, увы, в полной мере осознают свою ответственность перед наследниками. Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Загадочные буквы: что означают маркировки на упаковках яиц и как определить их свежесть
9:08
Обогнала Скарлетт Йоханссон: Зои Салдана стала самой кассовой актрисой
9:00
«Моя вторая мама»: как изменились актеры мексиканского сериала за 36 лет
9:00
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
8:52
Комиссия Росздравнадзора проверит работу роддома Новокузнецка
8:35
Певец Павел Соколов о детях: «Не звонят, не пишут, но такое время у нас»

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026