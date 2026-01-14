Певец Павел Соколов о детях: Не звонят, не пишут, но такое время у нас

Бывший участник группы «На-На», а теперь сольный исполнитель Павел Соколов не обижается на дочерей, если они не звонят и не поддерживают общение активно. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

«Я за то, чтобы всегда поддерживать молодое поколение. Ну как есть, так и есть! Ну, не звонят, не пишут, но такое время у нас. Все равно добро победит, вот тут прямо 100%. Потому что добро всегда побеждает вот эти все негативные вещи. И я это вижу у своих детей», — отметил Соколов.

Связь между родителем и ребенком должны поддерживать его мама и папа, уверен певец. Если взрослые помогают своим детям формировать крепкую связь с родными, она не разорвется, когда они станут старше и начнут жить самостоятельно.

Поэтому, подчеркнул Соколов, необходимо быть на стороне детей и показывать им, что в жизни самое важное и нужное. Иногда ради этого приходится делать то, что не нравится. Например, ограничивать время игр в гаджетах, а то и вовсе их убирать, чтобы переключить внимание на окружающий мир.

«И тянуть добро. Я не скажу, что все очень плохо, я этого не скажу. Но если хотите, чтоб ребенок позвонил, значит, надо с ним общаться, говорить ему про это. Мне звонят», — сказал артист.

По словам Соколова, в данный момент он проводит больше времени с дочкой от второго брака, просто потому что живет с ней и ее матерью вместе. Но и старшая от первого брака, пусть и не каждый день вспоминает позвонить отцу, всегда остается на связи.

«Но мы общаемся, и моя гордость за то, что я все-таки сумел сохранить это общее общение, и даже жены у меня дружат», — заключил певец.

