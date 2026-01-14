Певец Павел Соколов о детях: «Не звонят, не пишут, но такое время у нас»
Экс-солист группы «На-На» считает, что молодежь нужно принимать такой, как есть, и всегда поддерживать.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певец Павел Соколов о детях: Не звонят, не пишут, но такое время у нас
Бывший участник группы «На-На», а теперь сольный исполнитель Павел Соколов не обижается на дочерей, если они не звонят и не поддерживают общение активно. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.
«Я за то, чтобы всегда поддерживать молодое поколение. Ну как есть, так и есть! Ну, не звонят, не пишут, но такое время у нас. Все равно добро победит, вот тут прямо 100%. Потому что добро всегда побеждает вот эти все негативные вещи. И я это вижу у своих детей», — отметил Соколов.
Связь между родителем и ребенком должны поддерживать его мама и папа, уверен певец. Если взрослые помогают своим детям формировать крепкую связь с родными, она не разорвется, когда они станут старше и начнут жить самостоятельно.
Поэтому, подчеркнул Соколов, необходимо быть на стороне детей и показывать им, что в жизни самое важное и нужное. Иногда ради этого приходится делать то, что не нравится. Например, ограничивать время игр в гаджетах, а то и вовсе их убирать, чтобы переключить внимание на окружающий мир.
«И тянуть добро. Я не скажу, что все очень плохо, я этого не скажу. Но если хотите, чтоб ребенок позвонил, значит, надо с ним общаться, говорить ему про это. Мне звонят», — сказал артист.
По словам Соколова, в данный момент он проводит больше времени с дочкой от второго брака, просто потому что живет с ней и ее матерью вместе. Но и старшая от первого брака, пусть и не каждый день вспоминает позвонить отцу, всегда остается на связи.
«Но мы общаемся, и моя гордость за то, что я все-таки сумел сохранить это общее общение, и даже жены у меня дружат», — заключил певец.
Но не все папы, увы, в полной мере осознают свою ответственность перед наследниками. Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?