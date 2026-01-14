Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Исполнитель роли Полежайкина Михаил Казаков задолжал сыну и приемной дочери немалые деньги.

Актер из «Папиных дочек» попал в реестр алиментщиков

Фото: legion-media/Persona Stars/046

Актер Казаков оказался в реестре алиментщиков на Госуслугах

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина, признан злостным неплательщиком алиментов. Его имя появилось в соответствующем реестре, запущенном на портале «Госуслуги». Об этом сообщается в материале издания Газета.ру.

Отмечается, что в списке неплательщиков Казаков оказался еще 8 сентября 2025 года. Он задолжал своим детям 216 303 рубля 56 копеек. На алименты подала бывшая жена актера Елена. После развода она одна обеспечивает их общего сына и свою дочь от прошлых отношений, над которой Казаков признал отцовство.

Решение о взыскании алиментов с артиста принимал Заволжский районный суд в Твери еще в октябре 2023 года. Однако недавно прошло еще одно заседание, по итогам которого суд постановил определить место жительства мальчика с отцом. После этого Казакова освободили от выплат бывшей супруге.

Немногим позже Михаил воспользовался правом взыскать алименты с Елены и подал соответствующий иск. Но, судя по всему, так и не погасил внушительный долг.

О появлении на «Госуслугах» реестра неплательщиков алиментов на детей или родителей стало известно 13 января. В список попадают все, в том числе люди, привлекавшиеся к административной, уголовной ответственности или были объявлены в розыск за неуплату алиментов.

О новой опции сообщили представители пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Чтобы найти информацию о должнике, достаточно ввести его фамилию, имя, отчество и дату рождения на портале. Помимо суммы задолженности сервис показывает, в каком регионе ведется исполнительное производство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким долгом россиян не выпустят за границу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

