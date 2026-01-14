В Японии владелец бара задушил девушку и спрятал ее труп за стеной заведения

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Тревогу о пропаже погибшей забила ее бабушка.

Фото: 5-tv.ru

В японском поселке Хидака 49-летний владелец бара убил девушку и спрятал ее труп за стеной своего заведения. Об этом сообщает Japan Today.

По версии следствия, мужчина замуровал труп 20-летней девушки в пространстве за перегородкой в складском помещении, расположенном на втором этаже здания.

Тревогу забила бабушка погибшей, которая обратилась с заявлением об исчезновении внучки 1 января после того, как та не вернулась домой в праздничную ночь.

Заведение подозреваемого не работало 31 декабря, однако уже со 2 января бар вновь открыл двери для посетителей и функционировал в обычном режиме, пока за его стеной находилось тело.

Обнаружить страшную тайну удалось лишь в субботу утром, 10 января 2026 года, когда полицейские детально осмотрели территорию бара. Согласно материалам дела, тело погибшей находилось в узком промежутке за стеной. Сверху место захоронения было замаскировано листами фанеры.

На момент обнаружения девушка была полностью одета. Проведенная медицинская экспертиза и вскрытие показали, что она была задушена около десяти дней назад.

В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Также стало известно, что подозреваемый и его жертва были знакомы ранее, однако детали их взаимоотношений следствие пока не раскрывает.

На данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы жестокого убийства.

