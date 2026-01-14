Великобритания, узаконивая захват судов, возвращается к пиратскому прошлому

Элина Битюцкая
Когда-то британская корона официально выдавала каперские свидетельства.

Великобритания, разрешая захватывать иностранные суда, фактически возвращается к практике своего пиратского прошлого, когда каперы грабили корабли под санкцией короны. Об этом заявил военный эксперт Ян Гагин, комментируя EADaily.ru новость об изменениях в британском законодательстве.

«История идет по кругу — Великобритания вспомнила о своем пиратском прошлом, которое помогало пополнять казну», — написал Гагин в своем Telegram-канале.

По его словам, цель новых законов — подсанкционные суда и корабли «теневого флота».

Эксперт напомнил исторический контекст.

«Британские каперы (или приватиры) — это частные судовладельцы и моряки, которые с разрешения правительства Великобритании использовали свои суда для нападения на торговые корабли враждебных государств», — уточнил он.

Он подчеркнул, что корона узаконивала такие бандитизм и воровство, выдавая специальные каперские свидетельства.

Гагин также отметил, что даже в те времена велась информационная война: пиратов воспевали в искусстве как героев, замалчивая их преступления.

«Все новое — хорошо забытое старое… или не забытое, а хорошо замаскированное», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Германия собралась защитить Гренландию совместной миссией стран НАТО.

