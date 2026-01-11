Германия собралась защитить Гренландию совместной миссией стран НАТО

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 48 0

Моделью для новой миссии может стать сущеситвующая — «Балтийский страж».

Как в ЕС собрались защитить Гренландию от США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Bloomberg: Германия собралась создать совместную миссию НАТО «Арктический страж»

Германия планирует предложить создать совместную миссию НАТО под названием «Арктический страж» в арктическом регионе, включая Гренландию, чтобы снизить напряженность с США в ситуации вокруг острова, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с позицией правительства, Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за угроз аннексии Гренландии», — проинформировало агентство.

Собеседники уточнили, что существующая миссия НАТО «Балтийский страж» может стать моделью для новой операции «Арктический страж», которая охватит территорию Гренландии.

Как ранее писал 5-tv.ru, Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против американских корпораций на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию. Под рестрикции ЕС могут попасть американские технологические гиганты.

