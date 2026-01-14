В Свердловской области простились с танцовщицей, умершей в день похорон мужа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Траурная церемония памяти Татьяны Шишиной прошла в том же зале.

В Каменске-Уральском умерла танцовщица в день похорон мужа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Свердловской области произошла трагическая история, оборвавшая жизнь целой семьи. Об этом сообщило информагентство URA.RU со ссылкой на знакомых покойных.

В Каменске-Уральском прошли похороны танцовщицы Татьяны Шишиной. Женщина скончалась утром 8 января — в день, когда должны были состояться похороны ее мужа. Траурная церемония прошла в том же ритуальном зале на Красногорской улице, где пятью днями ранее простились с Сергеем Шишиным.

Сергей Шишин погиб в конце декабря 2025 года в зоне специальной военной операции. После известия о его смерти Татьяна не смогла перенести потерю. У супругов остались двое детей. По информации агентства, старший сын намерен оформить опеку над младшей сестрой, чтобы сохранить семью.

Двойная трагедия потрясла местное сообщество.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь в Сургуте. Купание продлилось всего несколько секунд, но температура воды была меньше одного градуса тепла.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов
17:00
Без него стало тише: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти
16:54
«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого
16:45
Терпение лопнуло: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости
16:38
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
16:30
Смертельный инстинкт: бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026