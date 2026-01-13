Молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь в Сургуте

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 96 0

После совершенного «подвига» малышу вручили медаль.

В Сургуте молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь в Сургуте. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что родитель вместе с ребенком находился на отдыхе в местном оздоровительном центре — «Айсберг». Главная фишка учреждения — закаливание. Узнав об этом, мужчина, который недавно стал отцом, решил приобщить сынишку к экстриму прямо с младенчества.

Житель Сургута вместе с ребенком нырнул в прорубь. В холодной воде мальчик пробыл недолго — всего несколько секунд. После этого директор «Айсберга» Азамат Якупов лично встретил уже укутанного в теплое полотенце мальчика и вручил ему медаль за «подвиг», отметив, что температура воды была 0,9 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять младенцев умерли в новокузнецком родильном доме за время новогодних каникул. Расследование этого громкого дела уже вышло за пределы региона и оказалось под контролем федеральных властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
17:49
Дания собралась перебросить войска в Гренландию в ответ на заявления США
17:41
Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей
17:27
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
17:19
Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля
17:08
Странная инфекция? Почему 14 человек умерли в итальянском городке в начале года

Сейчас читают

Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026