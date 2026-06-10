Собянин сообщил о ликвидации 8 БПЛА на подлете к Москве за ночь
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В период с часа ночи до пяти утра 10 июня на подлете к Москве были ликвидированы семь беспилотных летательных аппаратов. Об уничтожении каждого в своем канале в МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — сообщил он в 01:18 по столичному времени.
О ликвидации еще одного вражеского дрона стало известно спустя 50 минут. Спустя еще час средства ПВО уничтожили еще три летательных аппарата на подлете к Москве.
В период с 04:30 до 05:00 были ликвидированы еще два дрона.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.
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