В России объявили войну вейпам и «попкорновой болезни»

Новость, которая вызвала огромный резонанс и, похоже, стала началом конца в России электронных сигарет и вейпов. Госдума предоставила регионам право самим решать, запрещать у себя электронки или нет.

То, что яды вдыхают даже пятиклассники, уже давно беспокоит врачей. Тем более, что вейпы, в отличие от сигарет, портят здоровье не в 10-летней перспективе, а здесь и сейчас. Что изменится теперь, объяснит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Пока регионы до марта 2027 года будут ставить запятую во фразе «запретить нельзя продавать», Пермский край первым в стране ввел жесткое регулирование. Продавать вейпы нельзя и точка. Съемочная группа выяснила, насколько эффективен запрет.

«Я не знаю, мне никто ничего не говорит. Торгуем», — рассказал продавец одного из вейп-ларьков.

Конечно, штраф в 100 тысяч рублей для юрлиц едва ли остановит продажу. А если запрет не контролируется, а, по сути, только декларируется, то эффект почти нулевой.

Съемочная группа проверила не одну точку в Пермском крае и выяснила: кто ищет, тот всегда найдет. Вейпы можно купить без проблем.

Три региона вслед за Пермским краем разрабатывали законопроекты, чтобы рассеять этот сладкий пар: Нижегородская и Саратовская области, Алтай. И вот теперь сделать это быстро может любой регион, Госдума дала им такое право.

Но так ли это легко, учитывая, что оборот рынка вейпов достигает гигантских 200 миллиардов рублей, и наверняка найдутся те, кто не захочет терять деньги.

Сегодня в стране около шести миллионов курильщиков выбирают именно тот самый сладкий пар, и каждый шестой подросток использует вейп ежедневно.

«Если от одной сигареты попасть в реанимацию, к счастью, невозможно, то при использовании вейпа, как альтернативы курению табака, можно попасть в реанимацию и, к сожалению, даже из этой реанимации не выписаться», — заметил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Первого медицинского университета Александр Пальман.

Так, бывший заядлый курильщик Артем Горбачев еще год назад не расставался с вейпом и парил везде: на работе, в машине, дома. А теперь он не расстается с ингалятором, а подняться по лестнице без одышки для него стало испытанием.

«Появилось ощущение бульканья в груди, в легких. Особенно это чувствовалось по утрам, когда спишь и поворачиваешься на бок. Как будто какой-то пузырек глицерином там перекатывается», — рассказал пострадавший от курения вейпов Горбачев.

Пока число потребителей электронных сигарет в России быстро растет, врачи все чаще предупреждают о губительных рисках для здоровья.

«У меня три дня держалась высокая температура под 39, вызвали скорую, повезли в больницу с подозрением на пневмонию, но в итоге оказалось, что это и эмфизема легких», — рассказал другой вейпер.

Одно из самых страшных последствий употребления вейпов так называемая «попкорновая болезнь». Впервые ее выявили у работников фабрик по производству попкорна, которые годами вдыхали пары химического ароматизатора.

Такая же химия входит в состав жидкостей для электронных сигарет. В этой ароматической жиже бульон из таблицы Меделеева. Каждое ядовитое вещество, буквально как репей, цепляется к легким.

У любителей вейпов во время вдоха и выдоха слышны характерные потрескивания. Вовремя осмотра таких пациентов врач вместо ровного спокойного дыхания слышит хрипы, напоминающие звук лопающегося попкорна.

«Врачи говорят, что среди симптомов не просто кашель и одышка, а постоянная нехватка воздуха, граничащая с удушьем», — отметил корреспондент.

Поэтому все больше стран выбирают жесткие меры регулирования. Уже больше тридцати государств полностью запретили вейпы. Среди наших ближайших соседей — Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Там тоже за продажу вейпов уже введены штрафы.

«К сожалению, изменения необратимы. Человек к 35 годам, плотно употребляющий такую продукцию, может стать полностью инвалидом», — подчеркнула пульмонолог Елена Питиримова.

Главным аргументом сторонников запрета является здоровье тех, кто еще слишком молод, чтобы задумываться о цене каждой затяжки.

«Совет у меня простой, не ждите, пока у вас внутри начнет булькать, как в кальяне», — призвал пострадавший от курения вейпов Горбачев.

Вейпы — это уже не вопрос личного выбора, а здоровья всей нации.