Пермячка полгода живет в квартире с самкой богомола

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 8 0

Необычный питомец, привезенный как сувенир, стал полноправным членом семьи.

Можно ли держать дома богомола как домашнего питомца

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Перми уже полгода делит квартиру с необычным питомцем — самкой богомола. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для URA.RU.

Насекомое появилось в доме как сувенир с черноморского побережья для сына.

«Были самец и самка. <…> К сожалению, самец практически сразу после приезда в Пермь скончался. А вот самочка живет уже полгода и прекрасно себя чувствует», — рассказала хозяйка.

Содержание богомола, по ее словам, оказалось достаточно простым, но с особенностями. Интересно, что богомол ест только живой корм. В семье для этого разводят сверчков, за которыми нужен отдельный уход. Насекомое живет в самодельном террариуме из пластикового контейнера с веточками, любит висеть вниз головой и наблюдать за аквариумными рыбками.

Питомец оказался общительным.

«Гингема любит общаться с людьми. Она реагирует, когда к ней подходят и иногда машет лапками, а по рукам активно ползает», — отметила хозяйка.

По ее словам, богомол — «милейший питомец», за которым любят наблюдать даже домашние коты. В семье уже планируют завести еще парочку этих экзотических насекомых.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Канаде собака погрызла перчатку с подогревом и устроила пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:44
Пермячка полгода живет в квартире с самкой богомола
0:22
США готовы потратить 700 миллиардов долларов на Гренландию
23:50
Посол РФ в Дании: Россия — за мирный диалог по Арктике
23:29
Дании не удалось убедить США отказаться от претензий на Гренландию
23:06
Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области
22:55
«Атаковать McDonald's?» Мелони о возможном ответе на позицию США по Гренландии

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026