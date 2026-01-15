Пермячка полгода живет в квартире с самкой богомола

Необычный питомец, привезенный как сувенир, стал полноправным членом семьи.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жительница Перми уже полгода делит квартиру с необычным питомцем — самкой богомола. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для URA.RU.
Насекомое появилось в доме как сувенир с черноморского побережья для сына.
«Были самец и самка. <…> К сожалению, самец практически сразу после приезда в Пермь скончался. А вот самочка живет уже полгода и прекрасно себя чувствует», — рассказала хозяйка.
Содержание богомола, по ее словам, оказалось достаточно простым, но с особенностями. Интересно, что богомол ест только живой корм. В семье для этого разводят сверчков, за которыми нужен отдельный уход. Насекомое живет в самодельном террариуме из пластикового контейнера с веточками, любит висеть вниз головой и наблюдать за аквариумными рыбками.
Питомец оказался общительным.
«Гингема любит общаться с людьми. Она реагирует, когда к ней подходят и иногда машет лапками, а по рукам активно ползает», — отметила хозяйка.
По ее словам, богомол — «милейший питомец», за которым любят наблюдать даже домашние коты. В семье уже планируют завести еще парочку этих экзотических насекомых.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Канаде собака погрызла перчатку с подогревом и устроила пожар.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?