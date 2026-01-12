Собака погрызла перчатку с подогревом и устроила пожар в Канаде

Собака в Канаде устроила «горячий» ужин. В Оттаве четвероногий гурман решил погрызть перчатку с подогревом. И эта «дегустация» едва не закончилась трагедией.

Прикушенный литий-ионный аккумулятор вдруг задымился прямо на диване. К счастью, умный дом не дрогнул: система безопасности вовремя подняла тревогу. Пожарные прибыли за десять минут, потушили пламя и эвакуировали главного виновника — пса, который, судя по всему, так и не понял, почему его новая «игрушка» вдруг заискрилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области хулиганы устроили огненное шоу в лифте и едва не сожгли весь подъезд. За использование фейерверка в жилом доме им выписали штраф.

Подобных происшествий за минувшие новогодние каникулы — тысячи. В числе пострадавших от пиротехники много детей. Они получили ожоги, травмы рук и лица. А спасателям неоднократно приходилось выезжать на тушение пожаров, которые случались после запуска фейерверков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.