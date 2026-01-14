Покупатель дома в Тюмени приковал бывшую хозяйку наручниками из-за трещины в подвале

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Мужчина требовал от жертвы 400 тысяч рублей на ремонт.

Мужчина сковал женщину наручниками в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тюмени суд вынес приговор мужчине, совершившему нападение на продавщицу дома. Об этом сообщило агентство URA.RU, ознакомившееся с материалами дела.

Согласно судебному акту, подсудимый, купив частный дом, позже обнаружил трещину в подвале. Он вызвал продавщицу и потребовал с нее 400 тысяч рублей на ремонт. После ее отказа ситуация вышла из-под контроля.

«Он взял наручники и пристегнул ими женщину к лестнице, а спустя время отстегнул оковы и приковал жертву уже к ручке двери», — говорится в материалах дела.

Чтобы освободиться, женщине пришлось снять дверь с петель.

Увидев это, мужчина ударил ее локтем в лицо и заставил написать расписку о передаче ему своего автомобиля в качестве «залога».

Суд признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, посчитав возможным не применять реальный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Стамбуле прокурор напал на бывшую жену-судью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области
22:55
«Атаковать McDonald's?» Мелони о возможном ответе на позицию США по Гренландии
22:37
Во Франции призвали всерьез отнестись к заявлениям Трампа о Гренландии
22:19
Врач назвал купание в проруби для неподготовленных людей «русской рулеткой»
22:01
Покупатель дома в Тюмени приковал бывшую хозяйку наручниками из-за трещины в подвале
21:47
Финал карьеры: Шер находится на грани физического истощения из-за работы

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
«Ей обязательно повезет»: Меньшиков о личной жизни Бузовой
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026