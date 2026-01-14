Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер от онкологического заболевания

Борис Сатаров
Артист и педагог на протяжении многих лет оставался одной из ключевых фигур российской театральной среды.

ОТ чего умер Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. О его смерти 14 января сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

По имеющейся информации, причиной смерти Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание. Официальных подробностей о течении болезни не приводится.

Игорь Золотовицкий возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года. Он совмещал административную работу с преподавательской деятельностью, а также продолжал актерскую карьеру, оставаясь заметной фигурой в театральной среде на протяжении десятилетий.

Будущий артист родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Интерес к театру у него проявился еще в подростковом возрасте — Золотовицкий занимался в любительской студии при Дворце пионеров.

Первая попытка поступления в театральный вуз в Москве оказалась неудачной, после чего он некоторое время работал на авиаремонтном заводе. В 1979 году Золотовицкий поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1983 году.

После выпуска он был принят в труппу МХАТ и продолжил работу в театре под руководством Олега Ефремова. За годы службы Золотовицкий сыграл десятки ролей и выходил на сцену до последних лет.

Помимо театра, артист активно работал в кино и на телевидении, снявшись более чем в 60 фильмах и сериалах, а также занимался педагогикой и административной деятельностью в МХТ имени Чехова.

