Силовики сорвали покушение на президента Коста-Рики

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Предполагаемый организатор попытки убийства установлен.

Кто пытался убить президента Коста-Рики

Фото: www.globallookpress.com/Luis Barron

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Коста-Рике предотвратили покушение на президента страны Родриго Чавеса. Об этом заявил глава Управления разведки и национальной безопасности Хорхе Торрес в эфире телеканала Repretel. Он передал информацию о попытке убийства в прокуратуру.

Торрес заявил, что речь может идти о киллере, уже получившем предоплату за планирующуюся расправу. Данные были получены «из конфиденциального источника».

Управление разведки и безопасности сообщило, что личность женщины, подозреваемой в организации покушения на Чавеса установлена, она заявила о своей невиновности. Правоохранители ведут расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США 18-летний житель штата Висконсин застрелил мать и отчима ради финансирования плана покушения на американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в Южной Корее прокуратура запросила высшую меру наказания для экс-президента страны Юн Сок Еля, которого обвинили в организации мятежа в декабре 2024 года. Об этом сообщало агентство ​Yonhap.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Миллиарды уборщице: как «король распродаж» оставил сына без наследства
13:46
«Оставила умирать»: в Норильске женщина морила голодом четверых детей
13:41
Великобритания, узаконивая захват судов, возвращается к пиратскому прошлому
13:37
Силовики сорвали покушение на президента Коста-Рики
13:31
«Вижу цель — не вижу препятствий»: Валерия и Пригожин о жизненном успехе
13:24
ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка
«Люблю и берегу в памяти»: Брухунова показала семейные каникулы в Петербурге
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026