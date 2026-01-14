Силовики сорвали покушение на президента Коста-Рики

В Коста-Рике предотвратили покушение на президента страны Родриго Чавеса. Об этом заявил глава Управления разведки и национальной безопасности Хорхе Торрес в эфире телеканала Repretel. Он передал информацию о попытке убийства в прокуратуру.

Торрес заявил, что речь может идти о киллере, уже получившем предоплату за планирующуюся расправу. Данные были получены «из конфиденциального источника».

Управление разведки и безопасности сообщило, что личность женщины, подозреваемой в организации покушения на Чавеса установлена, она заявила о своей невиновности. Правоохранители ведут расследование.

