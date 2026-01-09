«Смогу жить на Украине»: в США юноша убил родителей ради покушения на Трампа

В США подросток убил родителей ради покушения на Трампа и пытался уехать на Украину

В США 18-летний житель штата Висконсин застрелил мать и отчима ради финансирования плана покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом стало известно по итогам заседания окружного суда, передает CBS.

Недели рядом с телами

Согласно материалам дела, двойное убийство произошло в доме семьи. Следствие считает, что после преступления подросток несколько недель жил рядом с разлагающимися телами, а затем сбежал на внедорожнике отчима, прихватив около 14 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей) наличными, драгоценности, паспорта, оружие и собаку.

Его задержали во время обычной проверки документов в Канзасе. Способ убийства не раскрывается.

Версия о подготовке покушения

Убийство было частью более масштабного плана. По данным следствия, подросток готовился к покушению на Трампа: покупал дрон и взрывчатку, делился своими намерениями с другими людьми и писал манифест с призывами к насилию и свержению правительства США.

«Убийство родителей, по всей видимости, было попыткой получить Денежные средства и независимость, необходимые для осуществления его плана», — говорится в материалах обвинения.

Переписка про Украину

В материалах дела также фигурирует переписка, указывающая на планы возможного бегства за границу. Детективы обнаружили в телефоне подростка несколько сообщений, отправленных в январе 2025 года, в которых он интересовался, как долго ему придется скрываться, прежде чем его переправят на Украину.

«Значит, я смогу жить на Украине нормальной жизнью? Даже если узнают, что это сделал я?» — приводится одно из сообщений подростка.

В одном из диалогов неизвестный собеседник отвечал ему на русском языке, однако содержание ответов в документе не раскрывается.

Манифест и мотивы

В материалах дела упоминается трехстраничный манифест экстремистского содержания, восхваляющий Адольфа Гитлера. В нем говорилось о необходимости «избавиться от президента и вице-президента», чтобы спровоцировать хаос и ускорить крах правительства.

Следствие подчеркивает, что именно эти идеи, по мнению правоохранительных органов, стали мотивом как для убийства родителей, так и для подготовки покушения.

Приговор

Подсудимый признал вину по двум пунктам обвинения в умышленном убийстве в рамках сделки с прокуратурой. Взамен обвинение сняло еще семь пунктов, включая сокрытие трупов и кражу. За каждое из убийств предусмотрено обязательное пожизненное заключение. Судья может рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения не ранее чем через 20 лет по каждому пункту. Окончательный приговор огласят 5 марта.

Во время заседания подсудимый заметно нервничал и дрожал, отвечая на вопросы судьи о том, понимает ли он последствия признания и действительно ли застрелил своих родителей. На каждый вопрос он отвечал: «Да, ваша честь».

Окружной прокурор заявила, что целью сделки было добиться признания ответственности за смерть родителей, подчеркнув, что два пожизненных срока являются адекватным наказанием. По ее словам, она будет настаивать на том, чтобы суд отказал в возможности условно-досрочного освобождения, поскольку считает подростка «опасным для общества».

