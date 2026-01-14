«Сердце разрывается»: ученица Игоря Золотовицкого Полина Гагарина о его смерти

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 98 0

Заслуженный артист России сыграл важную роль в профессиональном становлении многих исполнителей страны.

Как Полина Гагарина охарактеризовала Игоря Золотовицкого

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полина Гагарина рассказала о характере умершего педагога Игоря Золотовицкого

Певица Полина Гагарина выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ, актера и педагога Игоря Золотовицкого. Свое обращение знаменитость опубликовала в соцсети.

Артистка напомнила, что Золотовицкий был мастером ее актерского курса и сыграл важную роль в профессиональном становлении многих исполнителей.

По ее словам, артист обладал редким чувством юмора, искренней добротой и умением воспитывать достойных актеров.

«Не стало мастера моего курса Игоря Яковлевича Золотовицкого. Ректора школы-студии МХАТ. Человека с невероятным чувством юмора и огромным добрым сердцем. Воспитавшего чудесных больших актеров», — написала Гагарина.

К тому же она подчеркнула, что ученики будут сильно скучать по своему наставнику и постараются продолжать его дело так, чтобы он мог ими гордиться.

«Игорь Яковлевич, мы будем очень скучать, сердце разрывается», — добавила певица.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни на 65-м году. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Известно, что он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года, совмещая административную работу там с преподаванием и актерской практикой.

Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной сцены на протяжении многих лет, пользовался большим уважением среди коллег и учеников и внес значительный вклад в развитие отечественного театрального образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени Чехова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Миллиарды уборщице: как «король распродаж» оставил сына без наследства
13:46
«Оставила умирать»: в Норильске женщина морила голодом четверых детей
13:41
Великобритания, узаконивая захват судов, возвращается к пиратскому прошлому
13:37
Силовики сорвали покушение на президента Коста-Рики
13:31
«Вижу цель — не вижу препятствий»: Валерия и Пригожин о жизненном успехе
13:24
ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка
«Люблю и берегу в памяти»: Брухунова показала семейные каникулы в Петербурге
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026