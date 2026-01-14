После новогодних праздников число обращений к наркологам за помощью выросло

Число обращений к наркологам за помощью выросло на 30% после праздников

В первые недели нового года наркологи фиксируют заметный рост числа обращений за медицинской помощью. Об этом в беседе с Life.ru рассказали психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.

«Людям подарили 12 выходных, включая 31-е число. И из-за такого количества выходных и мягкой погоды многие остались дома. Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше», — отметил Шуров.

По его словам, особенно участились запросы в запущенных случаях.

Алексей Казанцев пояснил сложившуюся сезонную динамику.

«В наркологии всегда так: первые 15 дней — это вызовы на дом, а после 15-го числа — уже поступление в наркологические и токсикологические стационары», — сказал Казанцев.

Он объяснил, что в первые две недели люди пытаются справиться самостоятельно или с помощью амбулаторных капельниц, но к середине месяца часто приходит понимание необходимости стационарной помощи, особенно если развивается сильная, компульсивная тяга к алкоголю.

Специалисты также предупредили, что резкий обрыв длительного употребления алкоголя может привести к тяжелым металкогольным психозам, таким как делирий (белая горячка), поэтому крайне важно обращаться за квалифицированной медицинской помощью и не пытаться резко прекращать увлечение алкоголем самостоятельно.

