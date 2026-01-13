Возвращаемся в строй: как восстановить поджелудочную после праздников

Обилие жирной пищи и алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как быстро восстановить поджелудочную после праздников

Фото: 5-tv.ru

Гастроэнтеролог Евлашева: новогодние застолья могут вызвать острый панкреатит

Новогодние застолья с обилием жирной пищи и спиртных напитков могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева сообщила в беседе с URA.RU.

Эксперт заявила, что многообразие тяжелой еды и алкоголя увеличивает риск появления острого панкреатита.

«25-35% случаев острого панкреатита связаны с чрезмерным употреблением алкоголя», — сказала Ольга Евлашева.

Она добавила: если у человека внезапно возникла сильная боль в верхней части живота, которая отдает в спину, и ее сопровождает тошнота, а также высокая температура, то следует немедленно вызвать скорую помощь.

В больнице специалист на основе анализов крови, КТ и УЗИ устанавливает, панкреатит это или другой сбой в организме. При подтверждении диагноза лечение, как заметила Евлашева, требует комплексного подхода. Это и прием антибиотиков, и регидратационная терапия, и отказ от вредной пищи.

После новогодних праздников для профилактики врач посоветовала некоторое время воздерживаться от курения и употребления спиртного. Кроме того, стоит придерживаться принципов правильного питания: включить в рацион овощи, белок и сложные углеводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников.

