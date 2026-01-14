НАБУ опубликовало запись разговора Юлии Тимошенко с депутатами о взятке

На записи отчетливо слышен голос экс-премьера Украины.

Фото: © РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины выложило в общий доступ аудиоматериалы с переговорами лидера партии «Батькивщина», экс-премьера страны и народного депутата Юлии Тимошенко с парламентариями Верховной рады.

На записи политики обсуждали оплату голосования. Голос руководителя фракции отчетливо слышен, тогда как голоса подкупаемых депутатов изменены.

Приглушенным тоном Тимошенко объясняла одному из членов Рады, как именно нужно голосовать. Из содержания записи можно понять, что в рамках предполагаемого сговора планировали не разовую выплату, а постоянно действующую коррупционную схему с регулярной «предоплатой».

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках расследования новой коррупционной схемы в Незалежной НАБУ провело в офисе партии Юлии Тимошенко обыски. Экс-премьера подозревают в том, что она за денежное вознаграждение предлагала депутатам голосовать «за» или «против» конкретных законопроектов.

Сообщалось, что следственные действия продолжались всю ночь. Силовики изъяли рабочие телефоны, документы, связанные с депутатской деятельностью, а также личные денежные средства.

