Свердловчанин отправится в колонию за расправу над навязчивым соседом

Житель Свердловской области признан виновным в совершении убийства соседа, который проявлял к нему излишнее сексуальное внимание. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе региональных судов.

Судебная инстанция вынесла вердикт по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве наказания мужчине назначено семь лет лишения свободы, которые он должен будет провести в исправительном учреждении строгого режима. Помимо этого, осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего в размере одного миллиона рублей.

Согласно материалам следствия, подсудимый, находясь под воздействием спиртных напитков, не смог попасть в собственное жилье. В связи с бытовой необходимостью он постучался в дверь к соседу, попросив разрешения воспользоваться уборной. Тот беспрепятственно пустил гостя внутрь. Однако, когда мужчина вышел из санузла, ситуация приняла неожиданный и пугающий оборот. Хозяин квартиры предстал перед ним в обнаженном виде.

Подсудимый пояснил, что почувствовал угрозу своей репутации и, опасаясь развития ситуации, вооружился ножом, намереваясь использовать его лишь для запугивания. Однако словесная перепалка быстро перешла в физическое столкновение. В ходе завязавшейся драки он нанес потерпевшему не менее девяти ножевых ударов в область головы и шеи. Полученные травмы оказались смертельными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.